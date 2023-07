Via Sergino Dest, è vero, ma grande ottimismo per accogliere altri due americani nella rosa di Pioli: non viene difficilissimo immaginare il manifesto pubblicitario con Gerry Cardinale che indica lo spettatore ed esclama "I want you for AC MIlan army", in stile zio Sam. "You" in questo caso è "voi", e si riferisce ai suoi connazionali Cristian Pulisic e Yunus Musah, entrambi nel giro della Nazionale a stelle e strisce, entrambi entusiasti della possibilità di trasferirsi in Lombardia.



PULISIC SPINGE - Per Captain America, come viene soprannominato, c'è una forbice abbastanza importante con il Chelsea, di ben 10 milioni, ma la necessità di sfoltire la rosa dei Blues e la forte spinta dell'ex Borussia Dortmund verso la corte di Pioli possono limare la differenza tra i 28 milioni della richiesta e i 18 dell'offerta attuali. Servirà tempo, ma l'affare si può fare e non ne preclude altri, dato che Pulisic ha passaporto croato, dunque non extracomunitario.



MUSAH VICINO- L'accordo con Musah c'è già: contratto fino al 2027, 2 milioni di euro a stagione che rientrano perfettamente nei parametri rossoneri e l'intenzione di presentare al Valencia (anche i Pipistrelli hanno bisogno di cedere, la loro situazione economica non è delle più rosee) una solida offerta di 20 milioni di euro compresi i bonus, come per Loftus-Cheek. Ecco allora che lo spogliatoio rossonero, con anche Fikayo Tomori, potrebbe farsi sempre più anglofono, che si tratti di inglese britannico o americano...