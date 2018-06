Il futuro di Suso è ancora tutto da scrivere. Il nativo di Cadice non ha ancora preso una decisione definitiva in vista della prossima stagione, il desiderio di giocare la Champions League è ancora forte. Ecco perchè il suo agente Alessandro Lucci sta scandagliando il mercato internazionale in cerca di una soluzione di livello, la clausola rescissoria da 38 milioni significa che il giocatore ha un prezzo e non può essere considerato incedibile.

OPZIONE CASTILLEJO - Il Milan ha inserito, da qualche settimana, nella sua lista della spesa Samu Castillejo, esterno offensivo classe 1995, spagnolo, in forza al Villarreal. Così come Suso è un mancino che ama giocare a destra, così come Suso ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Nelle idee di Mirabelli è considerato il profilo ideale sia per una eventuale sostituzione dell'ex Genoa che per esaudire il desiderio di Rino Gattuso: il tecnico rossonero vuole un nuovo acquisto in quella porzione di campo, un giocatore in grado di fornire un'alterativa di qualità sulla trequarti. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto tra i due club per discutere della situazione di Carlos Bacca e per capire le intenzioni del Submarino Amarillo su Castillejo.

LA CARTA QUILON - Chi potrebbe giocare un ruolo importante a favore del Milan è Manuel García Quilón, uno dei più influenti agenti spagnoli. Con i rossoneri ha chiuso l'affare Reina e nella sua scuderia figurano i nomi di Castillejo e Callejon, altro giocatore molto gradito in quel di Casa Milan. I discorsi vanno avanti, la sensazione è che in rossonero possa arrivare un altro giocatore spagnolo in cerca di rilancio o di definitiva consacrazione. Uefa permettendo, i rossoneri studiano un colpo per l'attacco.