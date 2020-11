On fire. La stagione di Gianluca Scamacca, fin qui, è stata d'applausi. Un impatto importante in campionato, con due gol e un assist in cinque partite, devastante in Coppa Italia, con quattro centri in due match, due di questi nella sfida di giovedì sera che ha eliminato i rivali cittadini della Sampdoria.dopo un anno da 13 gol complessivi con l'Ascoli, portato alla salvezza tra mille problemi. Per conoscere il suo destino, dopo un'estate di voci, ha dovuto aspettare l'inizio di ottobre, dopo un inizio nell'ombra si è preso la scena, dando credito a Preziosi, che l'ha strappato alla concorrenza di Sporting Braga e, soprattutto, Spezia.Il prodotto del settore giovanile della Roma, 22 anni il prossimo 1 gennaio, è uno degli attaccanti più in forma del momento, uno degli azzurri più interessanti in prospettiva. Lo tiene d'occhio Mancini, sempre molto attento a valorizzare i giovani, quest'anno sarà importante per capire se sarà pronto a fare il grande salto.Il Milan per il momento si gode Ibrahimovic, ma è necessario pensare al futuro. Trovare un sostituto di Zlatan è quasi impossibile, rinnovare il reparto offensivo resta l'obiettivo e Scamacca può essere un candidato per aumentare e variare le soluzioni., al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Ma a Reggio Emilia potrebbe essere solo di passaggio.