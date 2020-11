Altro turno di Champions ed Europa League archiviato eche vi offre l'opportunità di fare i vostri pronostici e vincere con le 6 partite selezionate per ogni fine settimana.Si parte subito con il botto perchèLa sfida che l'anno scorso poteva essere da scudetto oggi vale, almeno per ora, soltanto una rincorsa alle posizioni più nobili con i bianconcelesti dia -6 dal Milan capolista e la Juventus, avanti di due punti, staccata di 4 lunghezze. Ciò che fa discutere è però la polemica legata ai tamponi dei giocatori della Lazio e ancora una volta contro squadre che hanno problemi con il Covid è la Juventus dia finire coinvolta, da spettatrice interessata.Alle 15 la palla passerà adove i padroni di casa allenati daproveranno a puntellare nuovamente la panchina dell'allenatore dopo la vittoria ottenuta nel recupero con il Genoa. Serve una vittoria, ma serve anche al, ultimo in classifica e con solo un punto portato a casa finora, in una lotta salvezza che è già incandescente.Non traballa più, almeno per ora, la panchina di. L'allenatore dellaè in netta risalita con risultati e rendimento e se non fosse stato per il caso Diawara e il ko 3-0 inflitto a tavolino sarebbe imbattuto in campionato a pari punti con la Juventus. Il successo per 5-0 in Europa League ha dato fiducia, ma alle 15 al Ferraris di Genova non avrà vita semplice contro ildiche dopo la vittoria all'esordio e l'emergenza covid alle spalle non ha più trovato la vittoria.Il match di cartello delle 15 è invecele due euro-deluse di questa settimana uscite sconfitte rispettivamente contro il Liverpool per 5-0 e contro il Real Madrid per 3-2.perché entrambe stanno attraversando un periodo di appannamento sia in campionato che in Europa e la vittoria rappresenterebbe un freno "scaccia-crisi" prima della lunga sosta per le nazionali. Chi uscirà sconfitto, invece, rischierà di veder allontanarsi sia le posizione Champions che la vetta della classifica.Posizioni Champions che vuole centrareattualmente quinto, ma pronto ad approfittare degli scontri diretti delle rivali. La vittoria in Europa League è stata ancora una volta a due facce e l'allenatore calabrese cerca conferme su un'identità che si è lentamente smarrita nel corso delle ultime settimane. Alle 18 al Dall'Ara, nella penultima gara del programmaaffronterà però unapparso sempre convincente nonostante le 4 sconfitte all'attivo frutto non di una fase offensiva che produce poco, bensì di una difesa che tende a subire troppi gol. Sarà spettacolo.Infine alle 20.45 toccherà alla capolistadifendere il proprio primato e vantaggio in classifica ospitando a San Siro il. Stefanodeve subito buttarsi alle spalle il pesante ko subito contro il Lille in Europa League e dimostrare che quello in Francia è stato soltanto uno scivolone. Per farlo dovrà però confrontarsi con una squadra rognosa il cui allenatore Ivanfa della maestria difensiva il suo punto di forza. Non è un caso che sia la difesa meno battuta della Serie A con soli 3 gol al passivo e non è un caso che, per il secondo anno di fila, sia lì a ridosso dei piazzamenti europei.