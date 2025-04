Il Milan piange Lorenzo Cipriani: "Figura indimenticabile a Milanello"

Una Pasqua in tono dimesso per il club rossonero, che ha dato l'annuncio della morte di Lorenzo Cipriani. Si è spento a 65 anni, a causa di una malattia, un volto storico di Milanello che lavorò per il club nell'era Berlusconi come responsabile informatico.Il Diavolo piange il suo ex dipendente, ricordandolo con tristezza e affetto.- È improvvisamente mancato il nostro Lorenzo Cipriani. Figura indimenticabile a Milanello. Milan Lab e le sue analisi: quanto lavoro prezioso nell'ombra, con discrezione ma con tanta sostanza, professionalità, passione. R.I.P Lorenzo con commozione e riconoscenza da parte di tutto il Tuo Milan".

- Il portale Arezzonotizie offre una descrizione di Cipriani, originario di Valdarno: "Volto noto e conosciuto nel mondo sportivo, è stato per anni protagonista della pallacanestro prima come giocatore e tecnico del Galli così come dell'Arezzo Basket dove ha ricoperto il ruolo di allenatore portando la squadra, nel 1989, in Serie C. Negli anni ha poi ricoperto ha fatto parte del Milan di Berlusconi e Galliani come responsabile informatico".