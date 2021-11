del 7 dicembre per provare a centrare un'insperata qualificazione agli ottavi di finale. Tagliandi polverizzati sull'onda dell'Meriti che la società rossonera gli riconosce da tempo e che porteranno, venerdì, alfino al 2024. Un segnale tangibile della volontà della società di dare nuovo slancio ad un progetto che inizia a dare i suoi frutti e che potrebbe essere alimentato anche dalle strategie sul mercato. Che spesso e volentieri portano in Francia.- Per la stagione che verrà,, centrocampista offensivo classe 2000 in forza al Bordeaux. Un'operazione da 10 milioni di euro complessivi per un calciatore di qualità assoluta, che i dirigenti rossoneri hanno preferito lasciare in Francia per un'ulteriore stagione, per favorirne un percorso di crescita graduale in vista del trasferimento in Italia., in coincidenza con la partenza per la Coppa d'Africa di Bennacer e Kessie e le difficoltà a prolungare il contratto in scadenza a giugno di quest'ultimo,Una situazione in continua evoluzione, come riferisce il giornalista francese Romain Molina, molto informato anche sulle vicende della società girondina.- Nemmeno l'acquisizione nella scorsa estate del club da parte dell'uomo d'affare ispano-lussemburgheseha risollevato le sorti finanziarie di un Bordeaux disossato dalla precedente gestione dei fondi M6 e King Street eappena pochi mesi fa.e che dovrebbe portare a misure drastiche nelle settimane a venire per scongiurare altri rischi imminenti. Per Molina,, un altro classe 2000 che, come anticipato da calciomercato.com, è finito a sua volta nel mirino del Milan . Che studia i colpi di domani per un futuro ancora insieme a Pioli, all'insegna di un rinnovato entusiasmo.