Il Milan piomba su Krzysztof Piatek: anche i rossoneri si iscrivono alla corsa per il bomber del Genoa, allungando la già lunga lista di pretendenti che vede spiccare su tutti i nomi di Inter e Juventus, con il Napoli ormai indirizzato verso Kouame.



CONTATTO - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan ha già mosso i primi passi: negli ultimi giorni avviati i dialoghi tra Leonardo e il presidente dei rossoblù Preziosi, l'idea del Diavolo è di impostare un'operazione per la prossima estate nonostante la valutazione astronomica di 60 milioni di euro. La decisione di andare sul polacco, che convince anche Elliott per qualità, età e prospettive, si lega inevitabilmente al futuro di Gonzalo Higuain: il riscatto dell'argentino dalla Juventus è ancora incerto, qualora non si concretizzasse allora il Milan potrebbe investire il risparmio sul Pipita per tentare il colpo Piatek, facendo anche attenzione al limite fissato dall'Uefa per il break even (2021).