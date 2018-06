Il desiderio numero uno ha un nome e un cognome: José Maria Callejon. Perché la dolce tentazione di Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, porta dritta a Napoli: l'esterno spagnolo con un passato al Real Madrid è la prima scelta convinta dei rossoneri, dopo i sondaggi della scorsa primavera si è passati ai fatti con i contatti avviati, gli agenti di Callejon sanno bene che il Milan è pronto a fare sul serio da un momento all'altro per portare José da Gattuso, suo grande estimatore. Con una sorta di promessa verbale alle spalle dell'operazione.



DA SUSO A REINA - Callejon sarebbe disposto a lasciare Napoli, la Champions League e Ancelotti per vestire rossonero, ma a una sola condizione: essere titolare e protagonista. Ecco perché la cessione di Suso si rende quasi necessaria per procedere sul fronte Callejon, altrimenti è difficile che si possa completare l'affare con il Milan. E se Suso piace all'Inter (ma non solo), Callejon aspetta segnali dal Milan che pagherebbe la sua clausola rescissoria da poco più di 20 milioni di euro. Intanto, in regia c'è anche Pepe Reina: non una o due chiamate, ma un vero e proprio assedio di telefonate e whatsapp all'ormai ex compagno e connazionale. Reina sta corteggiando Callejon: "Vieni al Milan", il tono tra buonissimi amici è sempre quello. José ride, aspetta e spera di capire di più in fretta. Dipenderà anche da Suso, intanto il Milan lo ha prenotato e messo in stand-by.