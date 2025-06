Il Milan prepara l'assalto a Jashari del Club Brugge: le ultime e le cifre

Tra i primi obiettivi della dirigenza delin vista della prossima stagione, c'è sicuramente quello di, a maggior ragione dopo la partenza di un leader di reparto - e non solo - come Tijjani Reijnders, volato alla corte di Pep Guardiola e attualmente impegnato nel Mondiale per Club. Il preventivato arrivo di Luka Modric dal Real Madrid però, dopo la rassegna iridata negli USA, non sarebbe però l'unico rinforzo in programma.- Da giorni infatti il direttore sportivo rossonero Igli Tare è al lavoro per cercare di limare la distanza tra domanda e offerta per arrivare a: l'accordo con il giocatore è già stato trovato - contratto triennale da circa 4 milioni di euro - ma ora manca quello con il Bayer Leverkusen, non convinto di separarsi dal proprio centrocampista.per il centrocampo del Milan è quello del classe 2002 svizzero di proprietà del Club Brugge,che al suo primo anno in Jupiler Pro League ha realizzato 2 goal e servito 4 assist.

- Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri il club rossonero avrebbe presentatoper Jashari, rifiutata però dalla società proprietaria del cartellino che chiede 40 milioni,. Quello del centrocampista classe '02 sarebbe il secondo affare di mercato oneroso tra il club rossonero e quello di Bruges, con riferimento all'arrivo a Milano di Charles De Ketelaere nell'estate 2022 per 35 milioni di euro.