Tra i migliori talenti messi in vetrina dal calcio francese c’è sicuramente: Paolo Maldini e Frederic Massara avevano, infatti, trovato l’accordo con l’entourage del giocatore. Tuttavia, l’intesa sul contratto non è bastata per mettere pressione al Nancy per dare il via libera al trasferimento: i il club francese voleva 2 milioni di euro garantiti per la cessione del cartellino mentre il Milan si era fermato a un’offerta da 700 mila euro considerano il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Warren non è uscito dai radar rossoneri, ci sono stati dei nuovi contatti ma c’è da battere la concorrenza di diversi club come l’Atletico Madrid e l’Everton.- Ma il Milan non è stato l’unico club italiano a trattare Bondo: la scorsa estate anche la Juventus aveva formulato un’offerta per il centrocampista che ha compiuto 18 anni nello scorso mese di settembre.. Intesa che non è arrivata e ora Warren è una grande occasione a parametro zero. Massara e Maldini fiutano quello che sarebbe un grande affare ma dovranno accelerare per non lasciarselo sfuggire.