Con Balo-Tourè destinato a salutare Milanello a giugno, il Milan sta lavorando per trovare sul mercato un nuovo vice Theo Hernandez. Maldini vorrebbe ingaggiare Carlos Augusto, ma il costo, al momento, appare proibitivo. Da monitorare i nomi di Gallo del Lecce e Valeri della Cremonese, mentre non è totalmente da escludere una promozione in prima squadra di Bozzolan, terzino della Primavera di Abate.