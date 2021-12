Non è un'annata particolarmente fortunata quella del, che sta vivendo tanti tantissimi alti e bassi in campionato, che stanno tenendo i rossoneri ancorati ai bassifondi della classifica impegnati in una lotta per non retrocedere, e la campagna in Youth League che è costata tante brucianti delusioni. Nelle dificcoltà, la rosa a disposizione di Federicosta però trovando l'occasione di mettere in mostra e far fare esperienza importante a tanti ragazzi,, che è appena entrato in, ma che sarà la base di un progetto più importante a partire della prossima stagione. Fa parte di questo gruppoche, non a caso, sta già anche assaporando l'odore della prima sqaudra.Gala è un centrocampista centrale nato in Campania a Napoli e cresciuto fin da piccolo a pane e calcio. Inizia a giocare presto e come tanti ragazzi della sua età arriva presto in società che hanno contatti e conoscenze per dare ai propri gioielli la giusta visibilità. Ai tempisono tante le società che lo fanno seguire dai propri osservatori e addirittura con laprende parte anche ad un noto trofeo internazionale. Giunta l'età valida per sposare un club anche al di fuori della propria regioneCentrocampista centrale,. Gli piace, insomma, far viaggiare più la palla che se stesso, anche se una delle caratteristiche innate di cui si fa forza è ancheche lo rende un ottimo filtro davanti alla difesa. Nel corso della stagione si sta disimpegnando nel ruolo di mezzala, ma la qualità di cui disponeIn un centrocampo a 3, per intenderci, può essere il "Pirlo" regista decentrato o per un paragone più moderno, l'Arthur di Barcellona, prima del disastro alla Juve.il rapporto con la prima squadra è ottimo al punto che ogni volta che viene chiamato dai report sono più che positivi. Ha legato inevitabilmente con i più giovani della prima squadra con cui condivide anche le passioni fuori dal campo come musica e videogiochi, ma quello che differenzia Gala da tanti altri ragazzi della sua età è. Forse anche per questa dedizione, oltre al talento,. In una stagione così travagliata per i colori rossoneri in Primavera, quella di Gala è una luce da non soffocare.