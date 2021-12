è stato l'episodio che ha scatenato le polemiche nell'ultima giornata di campionato. Per l'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa è stato un errore di valutazione da parte di Massa ( QUI l'analisi di tutti gli episodi dubbi del 18° turno), ma- A confermalo, è la presenza di Massa e Di Paolo - che era in sala Var - nelle designazioni della prossima giornata: saranno entrambi impegnati al video, il primo per Roma-Sampdoria e l'altro per Venezia-Lazio. Per buona pace del Milan e di Stefano Pioli, che avevano protestato a gran voce per la rete annullata a Kessie.. E in entrambi i casi - per i vertici arbitrali - è stata presa la decisione giusta di annullare le due reti.- Il motivo è da ricercare nelle linee guida internazionali, secondo le quali, anche sul fuorigioco attivo e passivo. A confermarlo è il presidente dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri) Alfredo Trentalange, che nel pomeriggio aveva parlato così a Gr Parlamento: "La regola del fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell'avversario di giocare il pallone, attualmente, è fuorigioco. Nel caso di Palomino, si fa fatica a sostenere il contrario: c'è un contatto. E lo stesso vale per quanto successo a San Siro".- Fin da subito, la sensazione di Rocchi era che sia Irrati che Massa avessero preso le decisioni corrette. E dopo un confronto con i vertici nazionali (italiani anche loro: Collina per la Fifa e Rosetti per l'Uefa) e con dirigenti stranieri ha avuto la conferma che le due scelte erano entrambe giuste.. Ma a commettere l'errore è anche il Var Nasca, il quale gli ha semplicemente comunicato "è fuorigioco", senza approfondire la dinamica dell'azione. Con Irrati che prima non va a rivedere quello che è successo, poi si giustifica con Gasperini dandogli una spiegazione non corretta. Nel post partita l'allenatore dell'Atalanta è una furia per quell'episodio a sfavore, i vertici arbitrali non la prendono benissimo ma capiscono la situazione. E, inoltre, decidono di fermare Nasca per il prossimo turno.