. Nella famosa calza della Befana il cioccolatino più gustoso è sicuramente quello che da scartare al Giuseppe Meazza, doveora a -10 in classifica con una partita da recuperare. Dopo il 4-2 in rimonta dello scorso luglio, i rossoneri potrebbero battere due volte consecutive i bianconeri in campionato per la prima volta dal 2010.Pur senza il confronto diretto tra i due leader indiscussi in campo, Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic,. Nonostante la classifica, la partita di San Siro si preannuncia più che mai aperta con un indice di stabilità al ribasso per i rossoneri visto che nelle ultime quattro gare, due pareggi seguiti da due vittorie, l’Efficienza Tecnica ha ballato tra l’89% e il 93% contro il 92% assestato dai bianconeri.Dati che prospettano la squadra di Pirlo a fare la partita a San Siro, ma con la dovuta attenzione in difesa vista anche l’ottima forma realizzativa dell’undici di Pioli, in rete da 17 partite interne consecutive in Serie A e con almeno due gol all’attivo nelle ultime 17 gare nel massimo campionato.alla retroguardia di Pioli a Benevento dopo le sette reti incassate nelle quattro giornate precedenti, ma la squadra rossonera dovrà anche cercare di ridurre il gap atletico post natalizio rispetto ai bianconeri (IEF -1,5%).al Ferraris. La squadra nerazzurra è reduce dai sei gol rifilati al Crotone nella prima gara del 2021, ma è di gran lunga la formazione più in forma del campionato con gli otto successi consecutivi portati a casa, con la striscia record del 2006/07 sullo sfondo., ma oltre ai dati alla mano c’è anche da considerare il poco tempo di recupero a disposizione e la probabile assenza di Romelu Lukaku, sicuramente uomo-chiave della formazione nerazzurra da quando è sbarcato in Serie A.Anche contro il CrotoneDal punto di vista fisico la sfida è di facile interpretazione con la Sampdoria di Ranieri che unisce alla minor produzione offensiva (solo 10 1vs1) una fase di interdizione naturalmente più attenta, con un Indice di Pressing addirittura superiore a quello dell’Inter dell’1,3%. L’operazione sorpasso per Antonio Conte ripartirà a Genova dove l’Inter ha vinto tutti gli ultimi sei confronti in casa della Sampdoria, con unSfida interessante anche all’Olimpico dove si affrontanodopo il pareggio all’esordio nel 2021 per entrambe. La squadra biancoceleste sta ancora cercando la migliore condizione dopo le difficoltà di inizio stagione tra impegni europei e indisponibilità per Covid (IET 90,2%, IEF 91%), ma all’Olimpico arriva la mina vagante dell’ultima parte di campionato, quella Fiorentina di Prandelli capace – tra un pareggio e l’altro – di demolire la Juventus in casa propria, firmando il record negativo di Stabilità passando dall’87% contro l’Atalanta al 93% proprio contro i bianconeri.; anche Luis Alberto è un punto fermo contro la Fiorentina, la sua vittima preferita, avendo contribuito a sette reti contro i Viola in sei sfide in Serie A (tre gol e quattro assist); poi Milinkovic-Savic. Toccherà anche a questi tre far compiere il salto dall’attuale IET del 92% al 94-95% che rappresentava lo standard della Lazio nella scorsa stagione.