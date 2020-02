A volte ritornano. Perché, non c'è tempo da perdere ma si potrebbe riaprire più di un'operazione avviata nel mese di gennaio e non completata per motivazioni diverse una dall'altra. Se per la fascia destra di difesa ci sarà un investimento, l'idea a sinistra è di prendere una scommessa e: il vice Theo perfetto può essere lui, già a Milano all'ultimo giorno di mercato e tornato in UK perché le visite mediche approfondite richiedevano troppo tempo. Ma Robinson voleva fortemente il Milan e ci spera, la dirigenza non ha escluso al suo entourage l'idea di, naturalmente.- Occhio anche all'esterno offensivo classe '98, più volte al centro dei dialoghi con l'agente Augustin Jimenez e giocatore molto gradito al Milan in prospettiva, ma ritenuto pronto per l'immediato. Vi abbiamo raccontato i dettagli di questa potenziale operazione ; Zaracho alla dirigenza rossonera piace tanto e, proprio come Robinson. Perché c'è da attivarsi già adesso e farsi trovare prima fila. Senza perdere l'attimo.