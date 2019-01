Gattuso aspetta rinforzi per il centrocampo del Milan, anche dall'infermeria. In questo senso la buona notizia arriva da Biglia: operato al polpaccio destro lo scorso novembre, il regista argentino ex Lazio sarà pronto già per la ripresa del campionato.



SI' A SENSI - Per quanto riguarda invece il mercato, lo spagnolo Fabregas del Chelsea si appresta a trasferirsi al Monaco di Henry. Così i rossoneri si concentrano sulla trattativa con il Sassuolo per Sensi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, si lavora per la formula del prestito con diritto di riscatto e l'inserimento nell'affare come parziale contropartita tecnica del giovane portiere Plizzari, valutato 5 milioni di euro.