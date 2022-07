Il Milan riparte. E lo fa dopo giorni difficili sotto tutti i punti di vista. Maldini e Massara sono già al lavoro per provare a regalare, nel minor tempo possibile, dei rinforzi di qualità al tecnico Stefano Pioli.Voglia d’Italia.. Questo è sicuramente un fattore determinante per il Milan che ora andrà a bussare alla porta del Chelsea con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto. Servirà trovare una convergenza sulle cifretotali mentre da Londra puntano a strappare almeno 5 milioni in più. Hakim è la vera priorità di un Milan che vuole ripartire con il botto sul mercato.