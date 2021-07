Ilcontinua a lavorare sul mercato per cambiare pelle in vista della nuova stagione e del ritorno in Champions League.per dare a Theo Hernandez e Ibrahimovic due alternative, ma Maldini e Massara sono operativi anche su altri fronti per rinforzare la rosa: un esterno destro, uno-due centrocampisti, il ritorno di Dalot o l'arrivo di un altro terzino destro per fare staffetta con Calabria. In tutto questo. E' passato un anno e mezzo dal suo arrivo a Milano, ma l'ex Anderlecht si è imposto nella cerchia degli insostituibili e basta guardare la frequenza con cui il tecnico lo ha impiegato:. Corsa e duttilità che gli hanno permesso di prendersi il posto da titolare fisso e proprio la sua capacità di adattarsi a più ruoli in campo è un fattore sul quale punta Pioli anche in vista della stagione che sta per partire.- Da esterno alto nel 4-2-3-1 si è consacrato, macontro la Sampdoria, lo stesso ruolo nel quale peraltro aveva fatto il suo debutto assoluto in rossonero contro il Verona a febbraio 2020., in entrata e in uscita se si pensa alla situazione incerta di, per il tecnico sarà fondamentale che il belga garantisca un alto rendimento anche arretrando il proprio raggio d'azione:. C'è poco più di un mese per fare il grosso del lavoro, con la testa sgombra da scomodi pensieri legati al mercato personale (l'ex Anderlecht ha un contratto fino al 2024 e non è nei piani né suoi né del club una separazione) ma con un obiettivo in testa: confermarsi con il Milan per prendersi anche la chiamata del Belgio, dopo aver saltato@Albri_Fede90