"Dimostriamo che la sconfitta di Londra è stata un'eccezione, non la normalità".ha suonato la carica in vista di, crocevia importante per il cammino in Champions League, e studia le mosse per arginare i Blues. Con una certezza:. Si va verso la seconda partita consecutiva da titolare per il centrale classe '99, che dopo aver annullatocontro laè chiamato a ripetersi contro un altro centravanti di spessore come- Un cambio di rotta notevole in neanche due mesi per Gabbia,. L'ultima stagione lo aveva visto poco impiegato, solo 10 presenze (di cui 7 da titolare) tra campionato e Coppa Italia e per questo il difensore e i rossoneri avevano valutato la separazione:, discorsi portati avanti a lungo con club e giocatore. Sarebbe stato un arrivederci (prestito), considerando che lo scorso febbraio il Diavolo aveva ribadito la propria fiducia nel prodotto del vivaio, ma alla fine nessuna separazione, complice la sua importanza per la questione liste e le difficoltà di Maldini e Massara nell'arrivare a un nuovo difensore (missione poi compiuta con). Da partente a risorsa, perché ancora una volta l'emergenza infortuni ha dato una nuova occasione di mettersi in mostra a Gabbia.: la scorsa stagione - a gennaio - fu chiamato in causa con la Roma (poi Venezia, Genoa in Coppa Italia e ancora Spezia in campionato) e rispose positivamente, lo stesso ha fatto in un momento delicato quest'anno, subentrando con il Chelsea e sfoderando una prestazione brillante a San Siro contro la Juve. Pioli convinto e pronto a rinnovare la fiducia.- Gabbia dal 1' quindi e nuovamente in coppia con, conche resta sulla fascia destra relegando alla panchina Dest, sul quale c'è ancora lavoro da fare. Il modulo sarà simile a quello visto con i bianconeri,in base alle situazioni di gioco.confermato anche per l'assenza di De Ketelaere. Messias torna ma non nell'undici iniziale, l'unico dubbio riguarda la mezzala/trequartista: Pobega ha ben figurato con la Juve ma salgono le quotazioni di, il ballottaggio si risolverà domani.: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao.