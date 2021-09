Ottanta minuti di personalità, in una partita non semplice e complicata ulteriormente dall'ingresso in campo in una situazione di svantaggio., una prestazione solida che ha permesso a Pioli di riordinare un Milan che con la novità Tomori terzino non aveva approcciato al meglio la gara con la Juve, concedendo un gol nel primo minuti e sbandando a più riprese.che poteva anche regalare la vittoria in rimonta al Diavolo: fare gol non è il suo mestiere, nonostante la scorsa stagione abbia già trovato la via della rete (contro il Genoa al Ferraris il 16 dicembre 2020), un neo che non macchia comunque una partita giocata in maniera convincente.- Una buona risposta dopo, fuori dalle scelte come centrale e sulla carta chiuso da Calabria e Florenzi sulla corsia destra. L'infortunio del primo e l'avanzamento del secondo (usato come alternativa a Saelemaekers) hanno però offerto l'occasione di mettersi in mostra e il francese, che a inizio mese aveva già disputato due prove positive con la Nazionale Under 21 transalpina (trovando anche il gol contro la Macedonia), l'ha colta nel migliore dei modi. A tal punto da convincere Pioli a puntare ancora su di lui, questa volta da titolare:, un premio e l'occasione per il tecnico di allargare le rotazioni in vista degli impegni successivi con Spezia e Atletico Madrid in Champions. Una risorsa in più riscoperta in un momento delicato: il Milan ora si affida anche a Kalulu per continuare a correre.@Albri_Fede90