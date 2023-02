Una bella, bellissima notizia. Il Milan può finalmente riabbracciare uno dei talenti più attesi del proprio settore giovanile, o meglio uno dei colpi in prospettiva più attesi della passata estate quando, dalla Roma, in rossonerò arrivò il terzino destro classe 2004. Leonardo D'Alessio. Neanche il tempo di ambientarsi che il talento italiano si è trovato ad affrontare un brutto male, un problema a uno degli occhi che, probabilmente in un club diverso da quello rossonero, avrebbe potuto porre fine alla sua carriera. Ma Leonardo non ha mollato, ha lavorato duro, si è curato ed è tornato ora a disposizione del club. Per vivere i suoi sogni, tanti, che finalmente possono ripartire dalla fascia destra della Primavera. Ecco la sua storia.