Il Milan saluta Conceicao: è ufficiale l'addio

, con il tecnico lusitano che dunque non sarà alla guida del club rossonero in vista dell’annata sportiva 2025/26. Termina così, dunque, l’avventura di Conceicao sulla panchina della società meneghina, una panchina che l’ha visto immediatamente protagonista con la conquista – alla seconda partita ufficiale, un primato assoluto nella storia del Milan – di un trofeo come la Supercoppa Italiana.

Il Club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi.La famiglia rossonera saluta l'allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro”.