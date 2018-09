Al termine della partita con la Roma, anche il Milan e il suo allenatore Gennaro Gattuso hanno voluto celebrare gli oltre 40 anni di carriera di Alberto Polverosi, che proprio in occasione del match di San Siro ha concluso il suo percorso professionale, legato soprattutto a Il Corriere dello Sport-Stadio. Ma, per un'esperienza importante che si conclude, se ne apre una tutta nuova, altrettanto significativa e stimolante e che ci vede direttamente coinvolti. Da oggi, infatti, Alberto Polverosi entra ufficialmente nella squadra dei talent di calciomercato.com, per cui si occuperà di analizzare e approfondire le partite e i temi più affascinanti proposti dal calcio italiano e non solo. Benvenuto a bordo Alberto!