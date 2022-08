. A Bergamo rischia di perdere e se non succede è perché, quaranta minuti dopo, più i quindici dell’intervallo, dal vantaggio dell’Atalanta,, tra i migliori in campo, se nonMentre Napoli e Inter procedono a punteggio pieno, in attesa di Roma e Juventus (questa sera),. Poco male, perché con l’Atalanta anche altre grandi perderanno punti, ma un po’ di rimpianto resta anche in ragione di. Le partite si possono pareggiare e anche perdere, maIl Milan, al contrario del solito,e, nel primo tempo, ha(Malinovskyi al 28’) e poi, una volta rimessa in piedi la partita,. Colpa di una squadra che, nel suo complesso,. In quella fase, a mio giudizio, è stata poco cinica e decisiva, il che le avrebbe fruttato il vantaggio anziché lo 0-1. Cos’è accaduto? E’ accaduto che, nel giro di cinque minuti, tra il 23’ e il 28’,, da una parte,(tiro sull’esterno della rete su cross al bacio di Theo Hernandez e sonora dormita della difesa atalantini), mentre l’Atalanta l’ha trovato (28’ per l’appunto), con il giocatore che non doveva esserci, ovvero, in odore di prossima cessione (l’ha annunciato la moglie), anche per le parole assai poco carine di Gasperini alla vigilia della partita: “Giusto cedere chi, nella scorsa stagione, ha segnato solo sei gol”.Tutti, per esempio, avevano capito che Malinovskyi non solo non avrebbe giocato, ma prima se ne fosse andato i meglio era. Invece Gasperini,Sull’assist di Maehle, con la difesa piazzata,e l’Atalanta è andata in vantaggio.Il, che schierava a centrocampo, Tonali e Bennacer, con Messias, Diaz e Leao a sostegno di Rebic è rimasto colpito e, fino all’intervallo,. E quando, dopo l’intervallo, l’ha fatto (49’: colpo di testa di Kalulu, di poco alto, sa assist su punizione), si è visto restituire la pericolosità dall’Atalanta a stretto giro di secondi. Pasalic (50’) ha crossato forte per Hateboer che ha colpito di testa mandando, a sua volta, alto. E se(52’) ha tentato un tiro a giro (fuori di poco), la squadra di Gasperini, forse nella migliore azione della serata, ha liberato Pasalic per un altro colpo di testa (invito di Koopmeiners) deviato in angolo da Maignan. Partita equilibrata, dunque, che Pioli ha cercato di spostare dalla sua parte con i cambi: Giroud per Rebic eper Brahim Diaz al 58’.(grande salvataggio di Musso). Ma, a dimostrazione che l’Atalanta ha risposto colpo su colpo, solo un grande intervento di Theo Hernandez ha salvato un contropiede di Pasalic due contro due. Altri cambi del Milan: Saelemaekers per Messias e Origi per Leao al 66’. Ma il pareggio è tutto di. Al 68’, un suo tiro da fuori viene deviato da Musso verso la bandierina. La palla sbatte sul legno e resta in campo.Se non dalla squadra, da uno dei suoi interpreti migliori. Solo a quel punto, Gasperini cambia. Via Zapata, Malinovskyi e Pasalic per Muriel, Lookmann e Scalvini.Eppure, rinvigorito dal pareggio,. Origi si libera in area come una libellula, ma sui di lui si avventa Djimsiti che, rischiando una tibia (sarà sostituito da Okoli all’82’), salva il pareggio. Ancora cambi: Florenzi per Calabria, da una parte, e Zortea al posto di Maehle. Ma la partita è bloccata e finisce in parità.Marcatori: 29’ p.t. Malinovskyi, 23’ s.t. Bennacer29’ p.t. Maehle, 23’ s.t. SaelemaekersMusso; Toloi, Demiral, Djimsiti (dal 37’ s.t. Okoli); Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle (dal 44' s.t. Zortea); Pasalic (dal 28’ s.t. Scalvini); Malinovskyi (dal 28’ s.t. Lookman), Zapata (dal 28’ s.t. Muriel). All. Gasperini.Maignan; Calabria (dal 39’ s.t. Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias (dal 21’ s.t. Saelemaekers), Brahim Diaz (dal 13’ s.t. De Ketelaere), Leao (dal 21’ s.t. Origi); Rebic (dal 13’ s.t. Giroud). All. PioliToloi (A), Pioli (M), Rebic (M), Hateboer (A), Tonali (M), Djimsiti (A), Theo Hernandez (M), de Roon (A)Fabio Maresca (della sezione di Napoli)