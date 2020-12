Il Milan risponde all'appello lanciato dal Comune di Milano e scende in campo per aiutare due istituti comprensivi cittadini e le famiglie degli studenti. Siamo sotto Natale e così il club rossonero ha deciso di donare 70 tablet, dopo i 30 già distribuiti la scorsa primavera. La scuola di via Scialoia e l'istituto Galli avranno così la possibilità di mettere a disposizione degli studenti delle quinte elementari un supporto tecnologico in più da utilizzare insieme agli insegnanti in caso di didattica in presenza, ma anche una dotazione di materiale da utilizzare per le situazioni di didattica a distanza.



"Siamo molto felici di partecipare al processo di digitalizzazione della scuola - spiega Martino Roghi, Csr Manager di Ac Milan -. Siamo convinti che l'introduzione di nuovi strumenti tecnologici possa contribuire a garantire l'accesso ai contenuti educativi a tutti gli studenti, anche in questi momenti difficili e riconosciamo lo sforzo in questa direzione del Comune".