Il Milan sciopera sui social dopo il caso Maignan

Nella gara di ieri sera tra Udinese e Milan è andato in scena un altro episodio di razzismo. L'ennesimo. Il portiere rossonero Mike Maignan è stato preso di mira dai tifosi bianconeri e per questo la gara è stata anche sospesa per alcuni minuti. Il giorno dopo l'accaduto il Milan, attraverso una nota ufficiale rilasciata sui propri canali social, ha voluto mandare un messaggio nel quale è evidenziata una sorta di protesta per quello che è successo.



LA PROTESTA DEL MILAN - "A seguito degli inaccettabili fatti accaduti durante la partita contro l'Udinese - si legge sul profilo Twitter della società rossonera - l'AC Milan ha deciso di non pubblicare alcun contenuto sui social media oggi, 21 gennaio 2024, a sostegno di Mike Maignan e della lotta al razzismo". E' questo l'ultimo tweet del Milan pubblicato pochi minuti fa, rimarrà questo per tutta la giornata di oggi. Dopo la vittoria contro l'Udinese non c'è grande voglia di festeggiare, l'episodio di razzismo nei confronti di Maignan ha macchiato la serata perfetta dei rossoneri.