L’uomo della provvidenza rossonera aveva nelle gambe, prima di una serata da eroe al Castellani, solo 19 minuti. In tutto il 2022, dalle retrovie e senza dare troppo nell’occhio: un guizzo in pieno recupero per rimettere in carreggiata iled evitare la fuga delNessun colpo da karateka alla Ibra, disciplina in cui si era già cimentato in passato con discreto successo. Solo un appoggio semplice, per trasformare in favola la sponda aerea di. E poi, le lacrime: "È per mia madre, appena ho visto la palla entrare in rete ho pianto". In chiusura, il siparietto a distanza con, ai microfoni di Sky Sport: "Mi ha detto di dirvi che è il miglior allenatore del mondo". Sorrisi, pensieri. Se di mezzo c’è il destino…Il vice designato di, pilastro del Milan scudettato, ha detto "Grazie" alla sorte e si è preso la sua chance dopo l’infortunio del francese, segnando ail primo gol tra i professionisti in una serata da mettere in cornice. L’ex ala nata e cresciuta a Conflans-Sainte-Honorine, non lontano da Parigi, nel 2021 ha scelto di vestire la maglia del, con cui l’anno scorso ha trionfato in, e dopo un’estate sul piede di partenza - con le richieste del- è stato bloccato da Pioli. Il "no" del tecnico rossonero ha stoppato la cessione, con la decisione di trattenere l’esterno a Milanello dopo i segnali positivi del pre-campionato.La forza del Milan di oggi sta (anche) nel gruppo. In casa del Diavolo è un leitmotiv e la serata in Toscana lo ha confermato, con l’apporto dei comprimari rivelatosi fondamentale per tenere il passo del Napoli capolista. Servirà ancora, soprattutto per il tour de force imminente dopo gli infortuni in serie.