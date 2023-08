L’arrivo di Pulisic al Milan ha già una funzione straordinaria: permette alla squadra di non essere Leão-dipendente. C’è tutto un mondo anche a destra fatto di lettura degli spazi e di occupazione, di gol bellissimi e superiorità numerica creata. L’esordio dell’americano con la maglia rossonera è andato oltre ogni più rosea aspettativa perché nel primo tempo non c’è stato un avversario capace di contrastarlo in qualsiasi zona del campo. Perché Christian era, letteralmente, ovunque.



INDISPENSABILE - Dalle stalle alle stelle, senza voler essere troppo penalizzanti nei confronti di un duo, quello formato da Messias-Saelemaekers, che ha dato un contributo importante specialmente nell’anno del diciannovesimo scudetto. Ma ora la musica con Pulisic e Chukwueze è decisamente rock. Alternativi? Non necessariamente perché Christian può giocare anche da trequartista o sul versante sinistro. A 25 anni è già un giocatore esperto, competo, un lusso per la serie A. Pulisic ha impiegato dieci minuti per prendersi il Milan, è già indispensabile. Pioli lo sa e avrà solo l’imbarazzo della scelta con un segnale forte e chiaro arrivato da Bologna.