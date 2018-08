L'idea geniale di Higuain e Caldara, l'affare Bakayoko che vi avevamo anticipato e adesso un'altra pista da seguire. Perchénon pensa solo ai sogni di fine mercato ma anche a un'operazione intelligente per il suo: così la dirigenza rossonera giudica l'offerta formulata per avere, ala del Villarreal seguita a lungo da Leo così come dalla precedente dirigenza, già convinto del trasferimento in rossoneroin tempi non sospetti.- Leonardo vuole, ormai fuori dai piani del Diavolo e già al Villarreal nella scorsa stagione: al colombiano è stato comunicato che si lavorerà per la sua cessione, così Leo ha offertoda portare al Milan come alternativa sugli esterni a disposizione di Gattuso. Un'operazione di prestito con obbligo di riscatto per Castillejo; il Villarreal ha rifiutato, vuole 25 milioni o non libererà la propria ala. E al momento Bacca non è più una priorità per il Submarino amarillo, ma Leonardo non molla e vuole sbloccare l'affare. Con Castillejo nel mirino, Bacca in uscita e più di un sogno in testa...