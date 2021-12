IL TABELLINO

, in attesa di giocarsi il tutto per tutto in Champions contro il. Proprio pensando alla sfida di martedì,che osserva in panchina l’allenamento dei suoi compagni, mai impegnati dagli avversari salvati soltanto dalle parate del portiere, bravo a limitare i danni nella ripresa quando nega il 3-0 a Messias, appena entrato al posto di Leao. E così, dopo le due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Sassuolo con sette gol al passivo, ecco questa seconda vittoria ravvicinata, dopo il 3-0 al Genoa, con Maignan imbattuto. Una buona notizia anche se il rientro di capitan Romagnoli non basta per dimenticare in prospettiva la grave assenza di- Il Milan ha il merito di non perdere tempo e, battendo Belec con l’involontaria complicità di Veseli. E’ l’inizio migliore per i rossoneri che non ripetono l’errore di adagiarsi sul vantaggio, come nell’ultima gara casalinga contro il Sassuolo, quando passarono dall’1-0 all’1-3 finale.- In attesa dello scontro decisivo contro il Liverpool, Pioli tiene in panchina Tonali e Ibrahimovic, rilanciandoal fianco di Kessie e soprattuttoin attacco, terza scelta nel reparto dopo lo svedese e Giroud. Il ventenne attaccante torna così a giocare dall’inizio quattro anni dopo l’ultima volta, a causa dei suoi numerosi. Al suo posto Pioli inserisce il jollycome prima punta, davanti al tridente titolare in cui Diaz fa il trequartista tra Saelemaekers e Leao. E proprio una bella apertura dello spagnolo al belga frutta il raddoppio rossonero al secondo tiro in porta., con un preciso diagonale di sinistro, festeggiato con una corsa verso la panchina dove alza una maglia di Kjaer con una dedica allo sfortunato compagno, operato al ginocchio.- Sono passati meno di 20’ e il Milan è già sul 2-0, per meriti suoi ovviamente ma anche per demeriti evidenti dellasempre, come si vede in tutto il primo tempo. E allora, osservando una, malgrado i lampi del declinante Ribery, è lecito chiedersi in generale- Il dislivello tecnico tra le due squadre è così netto che, esagerando con i tocchi leziosi, soprattutto di Leao e Diaz. Il risultato, al di là del 2-0 che, è una gara noiosa che Zortea prova invano a ravvivare calciando finalmente verso la porta rossonera, senza però spaventare Maignan. Troppo poco per preoccupare il Milan che continua il suo allenamento per la Champions. E proprio perché tutti pensano già a martedì, Pioli dopo l’intervallo richiama Leao e Bakayoko, rilanciandoe Bennacer. Poi, un quarto d’ora più tardi, risparmia anche Theo Hernandez, sostituito da- Colantuono, invece, nel tentativo di invertire il senso unico della partita, cambia la coppia d’attacco richiamando lo sfiduciato Ribery e l’invisibile Simy, rilevati da. Il problema della Salernitana, però, non è davanti ma in mezzo al campo dove i vari Ranieri, Bogdan, Zortea e Gyomber, sono in costante affanno. E siccome Schiavone e compagni in difesa mostrano tutti i loro limiti,bravo a girare al volo di sinistro. Poi ci riprovano ancora il brasiliano, Diaz e Tonali, subentrato all’applaudito Kessie, ma la mira non è precisa e così il 2-0 non cambia più, malgrado l’ultimissimo sussulto della Salernitana in pieno recupero. In attesa dei risultati dell’Inter e del Napoli.Marcatori: 5' pt Kessie (Mil), 17' pt Saelemakers (Mil)Assist: 5' pt Leao (Mil), 17' pt Diaz (Mil)MILAN (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez (dal 15' st Ballo-Touré); Kessie (dal 32' st Tonali), Bakayoko (dal 1' st Bennacer); Saelemaekers, Diaz, Leao (dal 1' st Messias), Pellegri (dal 15' pt Krunic). A disposizione: Mirante, Tătărușanu, Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Krunić, Messias, Tonali, Ibrahimović, Maldini. All. PioliSALERNITANA (4-3-1-2): Belec, Veseli, Schiavone, Di Tacchio (dal 1' st Kastanos), Coulibaly L., Ranieri (dal 32' st Jaroszynski), Zortea (dal 15' st Kechrida), Gyomber, Simy (dal 15' st Bonazzoli), Bogdan, Ribery (dal 15' st Djuric). A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Bonazzoli, Djuric, Kastanos, Obi, Kechrida, Capezzi, Delli Carri, Vergani. All. ColantuonoAmmoniti: 24' pt Bakayoko (Mil), 29' pt Di Tacchio (Sal)