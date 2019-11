Il Milan fa gruppo per provare a superare il momento negativo che lo vede occupare la dodicesima posizione in classifica. Stefano Pioli ha portato tutta la squadra a cena fuori in un noto locale al centro di Milano.



PAGA PIOLI - Il menù è tutto a base di pesce e offre Stefano Pioli. Tutto il gruppo rossonero ha ammirato il gran gol di Lautaro Martinez nella saletta con televisione che è stata riservata al Milan per l'occasione. La rosa è al completo, un modo diverso per provare a preparare al meglio la trasferta di Parma.