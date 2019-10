Vi ricordate di Sandro Tonali un anno fa? O ancora prima di Marco Verratti? La Serie B produce talenti, sa coccolarli e dare spazio,. Un nome da appuntarsi, saranno famosi: classe '99, centrocampista cresciuto nel settore giovanile rossonero, si sta. Per lui parlano i numeri: già 3 gol segnati in 6 presenze in campionato e 1 gol nell'unico gettone in Coppa Italia, niente male per un centrocampista che qualcuno ha paragonato a Matic ma ha caratteristiche anche più offensive.. Promette benissimo.- Il Pordenone ha un diritto di riscatto per il ragazzo di Trieste esercitabile per 2,2 milioni di euro;che verserà come valorizzazione a fine anno visto che Pobega sta trovando spazio e dimostrando la sua crescita costante. Insomma, la direzione è segnata e la dirigenza rossonera non lo perde d'occhio. A differenza dei selezionatori delle Nazionali Under: 20 anni appena compiuti, 4 gol da centrocampista in due mesi e. Quantomeno sorprendente, un piccolo caso che ha stupito tutto il Pordenone, gli uomini del settore giovanile del Milan e chiunque segua la Serie B. Pobega va oltre per confermarsi, migliorare sempre. Con la strada segnata sempre più di rossonero, godendosi un Pordenone dove c'è tutto per diventare grande.