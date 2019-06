Altra giornata di incontri a casa Milan, protagonisti Alessandro Lucci e Paolo Maldini. L'agente ha avuto un confronto con il direttore dell'area tecnica rossonera sulle situazioni relative a Davide Calabria e Suso. Per il primo la strada porta verso il rinnovo del contratto fino dal 2024 con adeguamento dell'ingaggio, per delinare il futuro dello spagnolo serviranno, invece, altre riunioni.



TORNA L'IDEA MURIEL - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nel corso del faccia a faccia è uscito fuori anche il nome di Luis Muriel. Un profilo, quello del colombiano, molto gradito sia a Maldini che a Giampaolo. Non si può parlare di una vera e propria trattativa ma di una richiesta di informazioni. Allo stato attuale la Fiorentina sembra non intenzionato a riscattare l'attaccante classe 1991 dal Siviglia, riflessioni in corso da parte di Commisso. Muruel è un obiettivo dell'Atalanta che sogna un tandem tutto colombiano con Zapata. I bergamaschi sono pronti a offrire ben 15 milioni per convincere Monchi a cederlo. E il Milan? Ha memorizzato quelli che potrebbero essere i parametri econimici e nei prossimi giorni deciderà se far partire un nuovo assalto dopo quello fallito nel mercato di gennaio.