Undici avversari sul campo ed uno in più da fronteggiare per i circa 100 minuti di cui ormai si compone una partita di calcio. A Dortmund il Milan di Stefano Pioli non sfida solamente una squadra temibile come il Borussia Dortmund vice-campione di Germania uscente, ma anche un pubblico che al Signal Iduna Park sa spingere come in poche altre piazze europee. E per fronteggiare la minaccia ambientale, che può rappresentare un motivo di distrazione per certi versi o di carica supplementare per chi è più abituato ad affrontare le grandi notte di Champions League, l’allenatore rossonero ha pensato bene di preparare i suoi calciatori a ciò che li attende.



PROVE DI 'MURO GIALLO' - Durante la seduta di rifinitura a Milanello, Calabria e compagni hanno infatti ascoltato una piccola anticipazione di quello che avverrà. Gli altoparlanti installati nel campo sul quale si sono allenati i giocatori ha infatti trasmesso alcuni dei cori intonati dai sostenitori tedeschi durante le partite del Borussia Dortmund. Certo, farlo negli spazi aperti del centro sportivo di Carnago è una cosa, ritrovarsi di fronte il muro giallo dell’ex Westfalen Stadion ed in particolare quello della mitica Sudtribune è un altro…