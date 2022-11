. E credo, per esperienza diretta, che moltissimi si contino tra i milanisti. Dunque nessuno di loro si offenderà se scrivo che ilha battuto immeritatamente lae che, senza l’errore di Terracciano, la partita sarebbe finita con un pareggio perfino stretto ai viola.Il cross, placido e lento, era stato di Vranckx, entrato al 75’ al posto di Krunic. Anche Rebic, sul quale è franato il portiere della Fiorentina, era subentrato a Sandro Tonali (86’), ma dire che Pioli l’abbia vinta con i cambi sarebbe una forzatura. L’ha vinta con un colpo di fortuna senza limiti anche perché collocato a partita sostanzialmente finita (92’ sui 95’ di recupero).I miei lettori sanno come la penso: per me il Napoli ha già lo scudetto in tasca e neppure un suicidio collettivo, dopo la lunghissima e perigliosa pausa per il Mondiale, potrà sottrarglielo. Tuttavia un Milan con questa dose di buona sorte va tenuto sotto controllo. Non fa paura per quel che produce, ma per quanto incassa.Neanche due minuti di gioco (1’34”) e Leao, su apertura-assist di Giroud, ha bruciato Milenkovic e, aprendo completamente l’interno del piede, ha messo alle spalle di Terracciano.Lanon solo non si è persa d’animo, ma prima ha reagito con(parata di Tatarusanu con una gamba) e poi, in meno di otto minuti, ha preso il centro del ring centrando un palo che grida vendetta al cospetto del cielo con Biraghi (bella combinazione tra Amrabat e Barak).. Il gol lo ha segnato Barak (prima marcatura con la maglia viola in questo campionato) in girata, ma l’azione è stata propiziata, sulla destra, da Ikonè e Venuti con la difesa del MIlan quasi ferma perché del tutto sorpresa.Il Milan, particolarmente in difficoltà a centrocampo dove invece ha brillato Amrabat, è rimasto a guardare. Anche se nel finale di primo tempo, del tutto fuori contesto, ha prima banalizzato un contropiede tre contro due (colpa di Leao che ha servito male Tonali) e poi è arrivato ad un passo dal gol (salvataggio di Venuti su Theo Hernandez) dopo una conclusione di Diaz che stava rotolando in rete.(50’, girata respinta da Terracciano). Ma è stato un fuoco fatuo. La Fiorentina ha ricominciato a giocare e le occasioni o le mezze occasioni sono state tutte dalla sua parte. Prima (58’) Tomori ha salvato su Ikoné e alla fine (88’) ancora, appostato sulla linea, ha scacciato l’incubo di una sconfitta che avrebbe avuto il sapore dell’addio al campionato. In mezzo un’altra occasione (bravoad anticipare tutti) e una flebile risposta del Milan (pallone sparato in curva da un Leao in versione sciupagol). Certo, ci sono stati molti cambi. Ma, mentre Origi per Diaz non ha lasciato tracce,Però, lo ripeto, sarebbe finita pari, se non ci fosse stato il pasticcio di Terracciano. Che consente al Milan di sperare ancora.2’ pt Leão (Mil), 27’ pt Barak (Fio), 47’ st aut. Milenkovic (Fio)2’ pt Giroud (Mil)Tatarusanu; Kalulu, Thiaw (dal 10’ st Dest), Tomori, Theo Hernandez; Tonali (dal 40’ st Rebic) Bennacer; Krunic (dal 30’ st Vranckx), Diaz (dal 10’ st Origi), Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Adli, Rebic, Bakayoko, Dest, Kjaer, Origi, Pobega, Vranckx, De Ketelaere. All. Pioli.Terracciano; Dodo (dal 18’st Venuti), Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak(dal 30’ Terzic), Amrabat, Mandragora (dal 21’ st Duncan); Ikone, Cabral (dal 21’ st Jovic), Saponara (dal 30’ st Kouamè)A disp.: Cerofolini, Gollini, Jovic, Malen, Terzic, Ranieri, Venuti, Martinez Q., Duncan, Bianco,Kouame. All. Italiano.21’ pt Brahim (Mil), 3’ st Barak (Fio), 6’ st Saponara (Fio), 18’ st Mandragora (Fio), 28’ st Jovic (Fio)