Le statistiche affermano che, in tre gare contro l’Inter, ha siglato 4 reti e 3 assist. Basterebbero questi numeri, ai tifosi del Milan, per accogliere a braccia aperte Gareth Bale. Il centrocampista gallese, in forza al Real Madrid, sembra non rientrare più nei piani dei Blancos e di Zidane tanto che i rossoneri ci stanno facendo un pensierino sebbene la trattativa non sia semplice. Secondo i betting analyst, riporta Agipronews, vedere Bale a Milanello al fianco di Ibrahimovic, è dato a 7,50. Così, dopo Brahim Diaz, un altro giocatore del Real Madrid potrebbe vestirsi di rossonero.