Il Milan sogna la coppia d'attacco serbo-croata composta da Luka Jovic e Ante Rebic, e i numeri del duo all'Eintracht Francoforte confermano le buone impressioni della dirigenza rossonera: due talenti dei Balcani che si sono incontrati a Francoforte sul Meno, in cerca di riscatto, dopo non aver lasciato il segno rispettivamente con Benfica e Fiorentina. Il decollo arriva nella stagione 2017/18, con 9 reti a testa e pass per il Mondiale di Russia. Due stagioni assieme, dal 2017 al 2019: Jovic nella seconda è esploso, con 32 gettoni e 17 gol. Il croato ora in rossonero ha messo assieme 78 presenze e 17 gol complessivi nelle tre stagioni disputate in Germania. Mica male!