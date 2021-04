IL TABELLINO

. Due mesi e mezzo dopo il 4-0 al Crotone,e quel brutto ricordo dell’8 marzo di un anno fa, quando perse in casa contro i rossoblù nell’ultima partita prima del blocco del campionato per il Covid.. Non è il caso di parlare di furto, perché una volta tanto l’arbitraggio, con o senza Var, non c’entra.che nel calcio conta più di tanti dati sul possesso-palla.. Ma siccome nel calco conta soltanto il risultato,, tenendo a distanza la Juventus e l’Atalanta. In attesa del ritorno di Ibrahimovic, o almeno della crescita diche dopo avere rinunciato al suo ingaggio del mese di marzo, non ha rinunciato a dare una mano al Milan, entrando sia pure involontariamente nell’azione che ha deciso la partita.- Come la settimana scorsa a Parma. Allora firmò l’1-0 all’8’, stavolta impiega 5’ in più perché il suo sinistro di controbalzo arriva al 13’ sugli sviluppi di una punizione battuta da Hernandez e respinta dalla barriera., a conferma della sua capacità non soltanto di giocare sulla fascia sinistra ma anche di farsi trovare al centro per battere a rete. Lo stesso discorso non si può fare per, ancora costretto a improvvisarsi centravanti per l’assenza dello squalificato Ibrahimovic, perché- Nel calcio cambiano le mode ma non la regola non scritta, secondo la quale. E allora non bisogna meravigliarsi se il Genoa arriva al pareggio, sfruttando le amnesie del Milan che costruisce poco e male, in assenza della spinta sulle fasce laterali di Kalulu ed Hernandez e soprattutto delle incursioni al centro dei vari Bennacer, Kessie e del sempre più deludente Calhanoglu. La squadra di Ballardini capisce che la partita non è chiusa e soprattutto lo capisce il candidato ad affiancare Ibrahimovic il prossimo anno e cioè. Classico gol dell’ex, decimo senza rigori per Destro che al 37’ regala un meritato 1-1 al Genoa.- Il Milan ha un tempo abbondante per tornare in vantaggio,, smarcato dal primo cross di Kalulu dalla destra, in apertura di ripresa calcia malissimo da ottima posizione un pallone più facile di quello con cui aveva firmato l’1-0. Poi tocca afallire il tiro del 2-1, confermando di essere un pessimo realizzatore visto che in tutto il campionato ha realizzato soltanto un gol su azione. E allora Ballardini, pensando anche alla sfida salvezza di mercoledì contro il Benevento, risparmia Ghiglione e Destro, rimpiazzandoli con Biraschi e Pjaca.- Visto che il tempo passa e il Milan non offre segnali di risveglio, 5’ più tardi Pioli opera in triplo cambio:, al rientro dopo due mesi esatti. E proprio il croato ha il merito di provocare il gollonzo che riporta in vantaggio il Milan perché- Il Genoa si sente beffato e allora Ballardini gioca le ultime carte, rilanciando Shomurodv, Pandev e Behrami al posto di Scamacca e Cassata e Strootman. Sono forze fresche per i classici assalti finali dei rossoblù che fanno tremare Pioli in panchina e Maldini in tribuna,. Il Milan avrebbe tutto lo spazio per ripartire e pungere in contropiede, macontinua a sbagliare e nemmeno l’ultimo arrivato Diaz riesce a far meglio. E così i 3’ di recupero sono l’ultimo concentrato di sofferenza per Donnarumma e compagni, che alla fine festeggiano una vittoria mai così sofferta.Marcatori: 13’ pt Rebic (Mil), 36’ pt Destro (Gen), 23’ st aut. Scamacca (Gen)Assist: 36’ pt Zajc (Gen)Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu(dal 16’ st Dalot), Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer (dal 27 st Tonali), Kessie; Saelemaekers (dal 16’ st Diaz), Calhanoglu(dal 43’ st Krunic ), Rebic; Leao (dal 16’ st Mandzukic). A disp.: Tatarusanu, Moleri, Romagnoli, Gabbia, Dalot, Tonali, Meite, Krunic, Diaz, Castillejo, Hauge, Mandzukic. All.: Pioli.Genoa (3-5-2): Perin, Goldaniga, Masiello, Radovanovic, Ghiglione (Dal 12’ st Biraschi), Strootman(dal 38’ st Berhami), Zajc, Cassata(dal 27’ st Pandev), Badelj, Destro (dal 12’ st Pjaca), Scamacca(dal 27’ st Shomurodov). A disp.: Paleari, Zapata, Behrami, Biraschi, Portanova, Pandev, Melegoni, Onguene, Pjaca, Shomurodov, Rovella, Czyborra. All.: BallardiniAmmoniti: 26’ pt Goldaniga (Gen)Arbitro: Calvarese