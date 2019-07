Il colpo a centrocampo senza fretta per il Milan. Sfumato Jordan Veretout, la società rossonera attende un possibile sconto dalla Sampdoria per Dennis Praet. Il centrocampista, seguito anche dal Leicester e dalla Fiorentina, è valutato 25 milioni dal presidente blucerchiato Ferrero. Il Milan è intenzionato a trattarlo solo ed esclusivamente per una cifra inferiore, tra i 15 e i 20 milioni.