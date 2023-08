“Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo”. Seguendo questo motto come stella polare, nel 1908 alcuni soci delsi staccarono dal club rossonero e ne crearono uno nuovo,. Oltre 100 anni dopo però le tendenze si stanno invertendo. Dopo anni di esterofilia e di grandi campioni stranieri,, ereditandone anche il blocco che compone lamentre il Milan non è mai stato così poco patriottico. E questa sessione di calciomercato sta sempre più segnando un solco tra le strategie dei due club.Certo, anche il padre fondatore del Milan era un inglese, Mr Herbert, ma negli anni e nell’epopea berlusconiana i rossoneri sono stati all’avanguardia anche sotto questo punto di vista. Sono lontani i tempi di, di quello zoccolo duro italiano che ‘stava bene insieme’ ed era il segreto di Pulcinella di un club capace di vincere tutto. A Milanello la musica è cambiata, prima gradualmente e poi di botto.. Un unicum per il club, una sorta di abitudine per i cugini.. Di lì in avanti è ricapitato ben otto volte. L’insediamento della nuova proprietà targataha catalizzato il processo: l’ormai famoso algoritmo alla Moneyball non fa tante differenze sulla nazionalità dei giocatori ma li giudica solo sulle loro caratteristiche e sulla loro intercambiabilità. Il risultato? L’addio a, esonerato dopo l’altalenante passata stagione, e l’ascesa di. I due hanno dato il là a un mercato senza precedenti con una cessione inaspettata: quella del futuro capitano e bandiera del club, Sandro. Partito lui, in rosa resta tra i titolari o supposti tali solo l’attuale portatore della fascia, DavideMirante, Caldara, Florenzi, Pobega e Colombo recitano ruoli da comprimari mentreForse non per paradosso, il fondo Usa ha comprato più giocatori statunitensi che nostrani.- Chiaro che non si tratti di una casualità.. Il, anzitutto. Spesso i giocatori della nostra Serie A vengono iper valutati in quello che resta un mercato ristretto mentre nel mare magnum mondiale si può pescare a piene mani e fare affari di livello. In più il, con la relativa tassazione agevolata, permette alle nostre squadre di ingaggiare giocatori che arrivano da campionati stranieri conIn sostanza i nostri club possono offrire loro ingaggi netti più alti rispetto al passato a parità di ingaggio lordo. Ma per la ‘neonata’ dirigenza rossonera è anche una questione di, gli stessi rapporti, coltivati e consolidati da decenni di lavoro sul campo, che hanno fatto dell’ad dell’Inter Beppeuno dei re del nostro mercato. Bayern Monaco, Chelsea ma anche, se non soprattutto,godono di buone relazioni con l’ex Juve che spesso pesca dalle loro squadre per rinforzare le sue. Marotta è ormai un decano del nostro calcio e il suo modus operandi è ben definito:Artefice dei successi da record della, ne aveva foraggiato la spina dorsale italiana:sono stati pilastri bianconeri e azzurri. Non si sono raggiunte le vette dell’Italia ad Argentina 1978 (8 titolari) ma il blocco juventino ha dettato legge a lungo. Perché infoltire la propria rosa di italiani? L’ad ha sempre spiegato questa scelta con l’intento di conferire ai suoi una, di crearedi intenti nello spogliatoio e mettere sugranitici.A testimonianza dei cambiamenti nerazzurri, un dato. L’Inter ha giocato due finali di Champions League negli ultimi 20 anni: nele nel. A Madrid, Mou non aveva schierato alcun italiano, a Istanbul Inzaghi ne ha fatti scendere in campo. E l’estate ha portato in dote un altro alfiere del ct Mancini, quel Davidestrappato proprio al Milan. La politica interista è cristallina. Negli ultimi anni sono arrivati ancheper non citare i prodotti del settore giovanile come. E non è finita. Perché se il mercato non ha portato, potrà ancora regalarea Inzaghi. Sul Naviglio le cose si fanno in due modi opposti. C’è chi guarda in casa e chi fuori ma l’orizzonte è lo stesso: la seconda stella.