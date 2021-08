. Solo poche settimane fa i rossoneri avevano messo gli occhi su Amine, talentuosa ala/seconda punta del Tolosa, ora Maldini e Massara hanno puntato i fari su, polivalente centrocampista classe 2000 delformatosi nelle giovanili del PSG. L'indiscrezione lanciata dalla stampa francese trova conferme, secondo quanto appreso da Calciomercato.com c'è un interesse da parte del club di via Aldo Rossi che hae nelle prossime ore deciderà se presentare o meno un'offerta ufficiale. D'altronde l'operazione si presenta subito non semplice, visto che il Bordeaux fa una valutazione importante:, per questo il Milan sta facendo tutte le valutazioni del caso prima di muoversi.- L'ex PSG piace per la qualità e la duttilità.: Lille, PSG, Lione, nei big match ha agito con Basic davanti alla difesa, assumendosi i principali compiti di impostazione in avvio di manovra. Nelle idee del Milan, Adli andrebbe a prendere la posizione di alter-ego per, ma al contempo garantirebbe a Pioli anche la possibilità di cambiare disposizione tattica all'occorrenza o di avere un'ulteriore alternativa nel ruolo di trequartista, per il quale comunque la dirigenza sta continuando a scandagliare il mercato. Affare non semplice, ma il mirino è puntato: dopo Amine c'è Yacine, il Milan punta un altro Adli.