Il Milan prepara il derby di stasera ma con lo sguardo sempre proiettato al mercato. Tra gli obiettivi principali per l'estate c'è un difensore centrale da piazzare vicino a Tomori, ma i rossoneri sono anche alla ricerca di un giovane da far crescere dietro i titolari (aspettando il ritorno di Kjaer).



L'IDENTIKIT IDEALE - Tra i vari profili che stanno studiando Maldini e Massara, c'è sempre il nome del classe 2002 dell'Empoli Mattia Viti, che in questa stagione ha debuttato in Serie A lanciato da Andreazzoli e finora ha totalizzato 16 presenze tra campionato e Coppa Italia. Giovane e italiano, il ragazzo rappresenta l'identikit del giocatore che stanno cercando i rossoneri che nei prossimi mesi potrebbero approfondire l'argomento. L'idea dell'Empoli è quella di resistere agli assalti e lanciarlo da titolare nella prossima stagione, ma non è escluso che se dovesse arrivare un'offerta convincente il club azzurro potrebbe dare il via libera al ragazzo.



CONCORRENZA - Milan ma non solo, perché sul difensore ci sono anche Fiorentina, Napoli e Sassuolo. Per strapparlo all'Empoli però servirà davvero una proposta importante, probabilmente superiore a quei 15 milioni messi sul piatto dall'Atalanta, alla quale è stata respinta l'offerta. E pensare che i rossoneri la carta per provare a strappare un'opzione ce l'avevano in casa: si trattava di Andrea Conti, il terzino destro che sarebbe andato a Empoli se gli azzurri avessero trovato una sistemazione a Fiamozzi.