Da diversi anni ormai il Milan segue con attenzione Daniele Baselli: il centrocampista, cresciuto nell'Atalanta e dal 2015 in forza al Torino, è stato a lungo corteggiato dai dirigenti rossoneri che si sono susseguiti nelle ultime stagioni, ma nessuno è mai riuscito a portare a termine la trattativa. Ora potrebbe provarci Leonardo, perché il Baselli degli ultimi mesi è un giocatore finalmente maturo che si sta esprimendo al meglio.



Nella sessione invernale del calciomercato, che inizierà a breve, Baselli non si muoverà da Torino. Per il presidente granata Urbano Cairo il centrocampista, al momento, è incedibile. La trattativa però potrebbe essere rimandata alla prossima estate.