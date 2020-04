Un mercato tra alti e bassi, ma che ha chiarito le strategie future del nuovo Milan. Le linee guida sono definite: giocatori giovani, di talento, con fame di successo e dal futuro roseo. Ismael Bennacer e Theo Hernandez, in questo senso, sono perfetti per le richieste di Elliott. L'algerino e il francese, pagati rispettivamente 16 e 20 milioni, hanno ben impressionato in questa stagione, diventando ben presto punti fermi dello scacchiere milanista.



RISPARMI - In un momento di crisi - e di massima attenzione a causa del FFP - il Milan studia le prossime mosse e fa i conti con il proprio budget. Fondamentale, in questo senso, è il taglio degli ingaggi pesanti che l'amministratore delegato, Ivan Gazidis, ha avviato nel mese di gennaio. Tre mesi fa, infatti, salutarono Piatek, Suso, Reina, Borini, Caldara e Rodriguez. Esclusi i 27 milioni incassati dalla cessione a titolo definitivo del polacco, si tratta di prestiti, che permettono tuttavia di risparmiare stipendi non indifferenti.



PROSSIME MOSSE - Il conto totale, come riporta La Gazzetta dello Sport, è di 25,9 milioni di euro. Un tesoretto pronto ad aumentare in estate, quando saluteranno Lucas Biglia e Jack Bonaventura. Il risparmio sarà di circa 9,7 milioni lordi, grazie ai 6,2 milioni dell'argentino e ai 3,5 dell'ex Atalanta. In entrata, poi, ecco i possibili 15 milioni provenienti proprio dalla Dea per Caldara.