Zlatan Ibrahimovic non vede l'ora di tornare a giocare. L'attaccante svedese sta recuperando dall'infortunio muscolare. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro dell'attaccante svedese: per il momento la certezza riguarda i due mesi di contratto in più, poi ci sarà un ultimo faccia a faccia con Gazidis e tutto sarà svelato.