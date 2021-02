Nonostante l'assenza ieri per infortunio, Tommaso Pobega si sta rendendo protagonista di una stagione positiva con la maglia dello Spezia, la prima in Serie A per lui. La valutazione del centrocampista classe 1999 ora si aggira sui 10/12 milioni di euro. Ma il prezzo può salire ancora, dipenderà tutto dai prossimi mesi di Pobega. Che non vede l'ora di tornare in campo dopo la contusione accusata.