Saudade, la nostalgia di casa di cui soffrono tanti brasiliani migrati all'estero. Questa volta però a soffrirne il Milan, che da anni ormai non fa più spesa in Brasile: ultimo in ordine temporale Gabriel dal Cruzeiro, ma per importanza bisogna tornare al 2008 e all'anno precedente per gli arrivi di Thiago Silva e Pato. Ora con Leonardo l'aria può cambiare e in effetti, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sono due gli obiettivi dei rossoneri nel Paese verdeoro.



NUOVO 10 - Il primo è Lucas Paquetá, trequartista classe 1997 che in patria paragonano a Oscar e che il ct Tite ha appena convocato in Seleçao: contratto fino al 2020 con il Flamengo e clausola rescissoria da 48 milioni di euro, i suoi numeri hanno attirato non solo il Milan ma anche la Juventus e altre big europee. Un dieci, anche se ora indossa la numero undici, che intriga molto Leonardo, pronto a far valere il proprio appeal sui connazionali per battere la concorrenza. Non è il solo nome per l'attacco: piace anche Pedro, attaccante classe '97 in forza alla Fluminense.



EREDE DI THIAGO SILVA? - L'obiettivo è anche rinforzare la difesa e a questo si deve il ritorno di fiamma per Rodrigo Caio: profilo più esperto grazie ai 25 anni compiuti solo pochi giorni fa (17 agosto) e già cercato in passato dai rossoneri. Qui le condizioni sono più favorevoli: passaporto comunitario, costo da 15 milioni di euro e i rapporti tra Leonardo e il San Paolo sono ottimi. Il Milan ci prova: i rossoneri vogliono tornare a tinte verdeoro.