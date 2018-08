Un nuovo corso, con uno sguardo al passato. La scelta di Leonardo come guida della squadra mercato e il ritorno di Kakà, che inizialmente dovrà 'imparare il mestiere' per poi diventare un punto di riferimento in Brasile, torna a spostare la luce dei riflettori del Milan sul Sudamerica e, nello specifico, sul Paese del calcio bailado. Una volta il club rossonero, capitanato da Galliani, era in prima linea per quanto riguarda i talenti verdeoro, il nuovo corso vuole tornare protagonista dopo anni nell'ombra, una scelta confermata dai fatti. Secondo quanto appreso da Calciomercato.comtrequartista classe 1997 del Flamengo che vi avevano presentato qui nelle scorse settimane.L'affare è tutt'altro che semplice, per la grande concorrenza, soprattutto di Manchester City eUna cifra trattabile, che il Milan ha tutta l'intenzione di abbassare. Ancora non è partita una trattativa ufficiale, ma qualcosa si muove. A fine luglio l'ex presidente del Flamengo ​Kléber Leite aveva parlato di un approccio concreto da parte di Leonardo, i paletti del fairplay finanziario non hanno però portato a sviluppi.. Il grande obiettivo brasiliano.