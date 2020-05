Ancora in campo, senza grandi novità. Il Milan domani mattina si ritroverà a Milanello per una doppia seduta, con un lavoro che non dovrebbe essere tanto diverso dall'ultima settimana, nonostante l'apertura del premier Conte agli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio. In attesa del nuovo protocollo, in discussione e per il quale non c'è ancora una data certa di pubblicazione, spazio ancora alle sedute individuali, esattamente come successo nei giorni scorsi. Niente allenamenti collettivi e niente ritiro nel centro sportivo. ​E' ancora lontana, insomma, la fase successiva, quella della progressione del lavoro tecnico, con l’inserimento graduale di esercizi specifici e di gruppo fino alle partitelle. Molti giocatori della serie A, sostenuti dai tecnici, sono contrari a chiudersi nei centri sportivi, creando la famosa bolla protettiva, almeno sino a quando non ci saranno date certe sulla ripresa del campionato.