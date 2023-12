Prende quota la permanenza di Rade Krunic al Milan fino al termine della stagione, visto l'infortunio di Pobega e la probabile partenza di Bennacer per la Coppa d'Africa. Il Fenerbahce si tutela e guarda in Premier League: secondo il quotidiano turco Takvim, nel mirino c'è Albert Sambi Lokonga, centrocampista belga di proprietà dell'Arsenal oggi in prestito al Luton Town.